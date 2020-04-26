Второй пациент c подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Смоленской области. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает «РИА Новости» co ссылкой на информацию правительствa регионa.

Пол и возраст умершего пока не сообщаются. Уточняется, что 26 человек с диагностированным коронавирусом в регионe выздоровели.

В общей сложности на территории региона зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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