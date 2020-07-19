Российская валюта оказалась под угрозой обвала. Слишком много факторов подталкивают рубль в пропасть: запланированное увеличение добычи нефти участниками ОПЕК+, угроза повторной вспышки пандемии, новые санкционные выпады со стороны Вашингтона. На это накладываются внутренние проблемы: незавидные макроэкономические показатели, выплата дивидендов в пользу зарубежных инвесторов плюс высокая вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Между тем рубль сейчас и так считается вторым среди аутсайдеров развивающихся валют мира, отставая только от индонезийской рупии. Так и до лидерства в этом сомнительном антирейтинге недалеко.

Котировки рубля продолжают терять позиции на финансовых рынках. Только в последний день официальных торгов прошлой недели 17 июля по отношению к доллару «деревянный» потерял почти 35 копеек и опустился до уровня в 71,9 рубля, а в сравнении с евро похудел на 45 копеек и упал до 81,7 рубля. Так сильно в этом году рубль падал лишь в короткий весенний промежуток отрицательных цен на нефть.

Нефть и сейчас нанесла главный удар по курсу российских денежных знаков. С 1 августа участники независимой добывающей организации ОПЕК+ собираются нарастить свою добычу «черного золота» на 2 млн баррелей в сутки. Соответственно, нефти на рынке станет больше, а цена барреля будет падать — что, собственно, уже и происходит, хотя и не критическими темпами. Однако чем ближе 1 августа, тем больше рисков падения барреля и, следовательно, угроз для рубля.

Позиции рубля может ослабить и очередное решение совета директоров Центробанка по ключевой ставке, ожидаемое в пятницу, 24 июля. Скорее всего, ставка там будет понижена до 4%. А чем ниже ставка, тем меньше поддержки рублю со стороны зарубежных инвесторов. «Если ставка будет еще больше снижена, национальной валюте, учитывая одновременный рост добычи нефти мировыми добывающими странами, в таком случае не поздоровится, — предупреждает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. — Нынешней весной, когда наблюдались аналогичные условия, баррель рухнул ниже $20. Риск столкнуться со схожими тенденциями может лишить рубль даже минутной биржевой передышки и вывести российские денежные знаки в список лидеров по отставанию на мировых торговых площадках».

Против рубля играют и слабые макроэкономические показатели России. «Нельзя забывать, что рубль в настоящее время числится среди самых отстающих валют развивающихся стран мира. Если в начале года за доллар предлагали всего 61 рубль, то сейчас его стоимость почти на 20% выше. Внутренние макроэкономические шаблоны — падение реальных располагаемых доходов россиян за II квартал на 8%, рост безработицы до 6,2%, продолжение снижения промышленного производства — продолжат топить курс российской валюты, — уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Большинство обстоятельств дают основания предположить, что даже курс в 75 рублей за доллар ближе к октябрю будет выглядеть привлекательным». При этом аналитик советует готовиться к худшему. По его словам, котировки «зеленого» осенью поставят новые рекорды падения, опустившись глубже тех уровней, что наблюдались в апреле–мае на пике коронакризиса.