Вторая волна коронавируса может наступить в ноябре—декабре. При этом она может совпасть по времени с сезонной вспышкой ОРВИ. Так считает экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

«Надо понимать, что в ноябре—декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19» — цитирует врача РИА «Новости».

Он отметил, что это станет большой проблемой. Профессор уверен: к ноябрю необходимо мобилизовать систему здравоохранения. Сейчас, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны COVID по всему миру, предсказанное еще весной. Растет количество больных, например, в Индии и Китае.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать. Для этого, по словам Голиковой, нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, передает RT.