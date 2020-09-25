Главным фактором для передачи коронавируса нового типа является скорость испарения влаги в воздухе. Это следует из результатов теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов.

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Как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, эксперты изучили влияние температуры окружающей среды, влажности и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, содержащей частицы вируса.

Выяснилось, что повышенная температура и низкая влажность приводят к быстрому испарению капель, а это значительно снижает жизнеспособность вируса.

При этом даже при высоких температурах расстояние, на которое перемещаются капли, а также их концентрация остаются значительными, если относительная влажность тоже высока. Еще одно важное условие, влияющее на возможные изменения правила социального дистанцирования — скорость ветра.

По словам ученых, теперь понятно, почему пандемия усилилась в течение июля в густонаселенных городах по всему миру, где наблюдались как высокие температуры, так и высокая относительная влажность.

Эксперты также предупреждают о возможности второй волны пандемии осенью и зимой, когда низкие температуры и высокая скорость ветра повысят выживаемость вируса, переносимого по воздуху.

Как считает представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди похолодание и сезонные ОРВИ.

Вероятность второй волны COVID-19 зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, подчеркивал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.