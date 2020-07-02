ВТБ Капитал Инвестиции создали для пользователей Яндекса первый комплексный сервис по управлению сбережениями. Он позволит дешево, быстро и удобно вкладывать деньги, инвестировать в облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах, совершать обмен валюты по курсу, близкому к биржевому, и многое другое. Сервис доступен на платформе Яндекс.Плюс.

Банк ВТБ (ПАО) стал первым банком, который создал платформу по управлению капиталом, обеспечив партнерам доступ к ней для обслуживания пользователей. На базе этого Яндекс разработал удобный интерфейс, который интуитивно понятен и прозрачен даже для новичков в управлении финансами.

Процесс открытия и пополнения счета – полностью дистанционный и занимает несколько минут. Кстати, сервисом могут пользоваться клиенты любых банков: счет можно пополнить с карты или банковским переводом.

В ВТБ отметили, что упрощение процесса сбережений – стратегическая задача банка. «В текущей ситуации этот процесс невозможен без использования инвестиционных продуктов и технологий. Примененная технология API (application programming interface) позволяет объединить на одной площадке лучшие продукты с самым современным и удобным клиентским путем. Очень рад, что нашим партнером в этой работе стал Яндекс, популярнейший интернет-ресурс нашей страны и одна из лучших поисковых систем мира. Уверен, запуск платформы ВТБ в Яндекс.Плюсе станет новым этапом развития рынка сбережений в России», — прокомментировал запуск проекта главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.