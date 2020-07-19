Украинское командование начало выводить иностранных наемников с позиций у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, зарубежные бойцы участвовали в конфликте на стороне Киева .

"С целью недопущения в дальнейшем скандалов, связанных с участием иностранных граждан в составе подразделений ВСУ , участвующих в конфликте в Донбассе, командующий операцией Объединенных сил Кравченко (командующий Объединенными силами Владимир Кравченко. — Прим. ред.) отдал указания на немедленный вывод всех иностранных граждан с передовых позиций с последующей их отправкой в центральные регионы страны", — заявил Осадчий.

Представитель Народной милиции ЛНР также сообщил, что украинское военное руководство поставило пресс-службам оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» и «Восток» задачу вместе с телевизионщиками найти и удалить видеоматериалы с передовой, на которых запечатлены иностранцы в составе подразделений силовиков.

Ранее на этой неделе украинские силовики заявили, что военный медик погиб вблизи населенного пункта Зайцево во время эвакуации другого военного, подорвавшегося на неизвестном взрывном устройстве. В ДНР утверждают, что это была попытка украинских диверсантов приблизиться к позициям ополчения: по данным Народной милиции, при погибшем «медике» было найдено вооружение производства стран НАТО и документы гражданина Эстонии.

Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.