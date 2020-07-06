Украинские силовики в понедельник обстреляли пригород и окраины подконтрольной Донецкой народной республике Горловки, выпущено 100 мин и снарядов, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня ночью в 2.45 (мск) вооруженные формирования Украины начали массированный обстрел населенных пунктов на Горловском направлении. Огонь не прекращался всю ночь, противник применил артиллерийские орудия и минометы, выпущено 100 боеприпасов, из них 16 снарядов калибром 152 миллиметра, 33 — калибром 122 миллиметра, 17 мин калибром 120 миллиметров и 34 мины из 82-миллиметрового миномета. Обстрел пришелся в том числе на жилые кварталы, в то время как мирные жители спали у себя в домах», — сказал представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.