Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

​ «Сегодня в 17:25 вооруженные формирования Украины открыли огонь по Александровке с применением СПГ. В результате обстрела произошло возгорание двух жилых домов», — сказал он.

По его словам, украинские военные не прекращают обстрел этого района. Из-за этого пожарные расчеты не могут приступить к тушению очагов возгорания.

Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ трижды нарушили перемирие. По территории республики были выпущены мины калибра 82 миллиметра, в зоне обстрела оказались три населенных пункта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.