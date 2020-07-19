Украинские силовики оборудуют позиции вблизи участка разведения сил в Донбассе у частично подконтрольного ВС Украины населенного пункта Золотое, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Военнослужащие соединения (30-й бригады ВС Украины — ред.) проводят работы по оборудованию капониров для военной техники на окраине населенного пункта Золотое», — сказал Осадчий журналистам.

По данным разведки ЛНР, чтобы скрыть инженерные работы на указанном участке украинские силовики разместили в данном районе маневренную группу радиоэлектронной борьбы. Осадчий уточнил, что данная группа выполняет задачи по подавлению каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Осадчий уточнил, что украинские силовики также размещают бронетехнику в данном районе.

«Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады вооруженных формирований Украины вблизи блокпоста у населенного пункта Золотое отмечено размещение двух боевых бронированных машин», — дополнил представитель оборонного ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.