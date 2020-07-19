Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в продолжении минирования территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска «Луганск-Счастье» в Донбассе.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики установили 36 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Счастье поперек автодороги, которая регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25 бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население», — сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он призвал жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По мнению Осадчего, подобными действиями командование операции Объединенных сил открыто игнорирует договоренности военно-политического руководства Украины по оборудованию новых КПП в Донбассе.

По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое». В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.