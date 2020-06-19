А чего вы хотите от существа, живущего всего 10 дней?

Энтомолог-любитель Мэтью Оутс в течение 50 лет наблюдал за редкой бабочкой — ивовой переливницей. На основе своих наблюдений он написал книгу, сообщает Daily Mail.

Фото: alex hyde

Издание вышло в июне 2020 года, в нем Оутс собрал полное досье на переливницу. По-английски название вида звучит как Purple Emperor («фиолетовый император»), поэтому и книгу Мэтью назвал соответствующе: «Его Императорское Величество».

Несмотря на красивое название, эта бабочка имеет странные пристрастия в еде. В отличие от других бабочек, ее не прельщает цветочный нектар, чего не скажешь об экскрементах животных, человеческом поте и забродившем дубовом соке, от которого самцы пьянеют, из-за чего проводят часть своей недолгой жизни (а живут они около 10 дней) в «неадекватном» состоянии.

Также среди любимых занятий самцов переливницы борьба с другими за самку, а позднее — за свое потомство с крупными птицами вроде ворон.

В своей книге Оутс рассказывает, как люди пытались наблюдать за переливницей, точнее, как у людей не получалось это сделать. Поэтому, заметив страсть этих бабочек к нечистотам, люди стали прибегать к хитростям. Например, по нескольку дней не менять одежду, чтобы стать для переливницы более привлекательным. Некоторые носили с собой кусок прогнившего мяса, а сам Оутс, чтобы выманить бабочек к себе, обмазывал ворота дома, где он жил, прогорклым данаблю (датский голубой сыр с плесенью).