Министерство здравоохранения отложит намеченное на 1 июля вступление в силу новых правил получения медицинских справок водителями, продлевающими права или возвращающими удостоверения после лишения, а также кандидатами в водители. Согласно доработанной версии проекта ведомственного приказа, эти правила вступят в силу 1 января 2021 года.

Напомним, первая версия приказа Минздрава, меняющего правила прохождения водителями медкомиссии, должна был вступить в силу 22 ноября. В той редакции документ обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должны были проверить на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Если бы экспресс-анализ, проведенный при помощи тест-полосок, дал хотя бы один положительный результат, то пробу предписывалось отправлять на подтверждающий тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок — некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. В ноябре из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам. В итоге занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года, пообещав переработать проект приказа. На ее решение среди прочего повлияла и критика со стороны президента Владимира Путина, назвавшего предложенные правила «чушью».

В начале июня была опубликована обновленная редакция приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования. Из нее исчезло упоминание тестов на CDT. Теперь Минздрав предлагает более простую процедуру: если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются «противопоказанием к управлению транспортным средством», то гражданина направят на лабораторные исследования крови и/или мочи. Такое исследование не будет обязательным.

«Проект подготовлен с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики, а также результатов дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», — заявили в Минздраве.

Нарколог Александр Ковтун отмечал, что в новой версии приказа Минздрава осталось упоминание лабораторных исследований крови, но порядок их проведения не уточняется. Ковтун говорил, что ведомство не откажется полностью от тестов на CDT. «В ситуации, когда нужен углубленный осмотр нарколога — это один из вариантов выбора дополнения к осмотру», — сказал он, уточнив, что основания для направления на новый тест необходимо прописать в отдельных методических рекомендациях.