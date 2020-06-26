Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), принимая во внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные распространением коронавирусной инфекции, перенесла вступление в силу ГОСТа 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Напомним, 1 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства, которое описывает процедуру согласования автовладельцами изменений в конструкции машин. Согласно документу, для получения всех необходимых согласований граждане должны обращаться в ГИБДД и аккредитованные испытательные лаборатории.

Новые правила тюнинга призваны упростить согласование изменений в конструкции автомобиля, а контроль в этой сфере сделать более понятным и прозрачным. Среди популярных у водителей изменений в конструкции ТС — перевод двигателя на газовое топливо, установка фаркопов для перевозки прицепов, монтаж экспедиционных багажников, силовых бамперов и т.д. До сих пор лишь немногие автовладельцы оформляли такой тюнинг из-за сложности и дороговизны процедуры, меж тем переделки грозят штрафом и лишением регистрации.

Отложенный ГОСТ гласит, что автовладелец должен получить в испытательной лаборатории заключение предварительной технической экспертизы о том, что задуманные изменения возможны. Это заключение нужно предоставить в ГИБДД, которая и принимает окончательное решение. Среди оснований для отказа — превышение разрешенной максимальной массы автомобиля, уничтожение идентификационного номера или замена кузова, кабины или шасси на те, что не предусмотрены маркой данного автомобиля. После внесения изменений в конструкцию транспортного средства автомобилист должен вернуться в испытательную лабораторию для проверки тюнинга на безопасность и получения протокола проверки. Затем автовладелец должен снова посетить ГИБДД, чтобы получить свидетельство и внести изменения в регистрационные данные автомобиля.

ГОСТ запрещает проверять машины дистанционно, тогда как сейчас некоторые лаборатории выдают заключения по предоставленным автовладельцами фотографиям. Предполагалось, что после вступления ГОСТа в силу 1 июля 2019 года лаборатории начнут руководствоваться им при проверке машин — участники рынка критиковали эту норму, указывая на малое количество аккредитованных лабораторий. В июне 2019 года Коллегия ЕЭК приняла решение перенести вступление документа в силу на 1 июля 2020 года, а теперь его отложили еще на год.