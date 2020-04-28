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Вступительная кампания в МГУ имени Ломоносова в 2020 году может пройти в онлайн-режиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

«Я думаю, что вступительная кампания будет в онлайн-режиме. И мы к ней готовы. Но уже учебный год в очном формате мы должны начать 1 сентября. Это конечно пока прогноз, но, тем не менее, надеюсь. Уже в июле мы будем проводить дополнительные вступительные испытания и прием документов в дистанционной форме. Мне кажется, мы сможем к 24 августа завершить полностью прием. Единственное, что мы сделаем — это разобьем на несколько дней дополнительные вступительные испытания, чтобы мы могли с помощью прокторинга видеть наших ребят. И мы абсолютно объективно сможем оценить наших студентов», — заявил он.

Ректор отметил, что сессия и выпускные экзамены также пройдут в дистанционном формате.

«Мы полностью организовали переход на дистанционное обучение. 15 мая начинаются выпускные экзамены, дипломные работы. И у нас все организовано в онлайн-режиме. У нас 10 тыс. учеников получат дипломы в этом году, посмотрим в какой форме. Надеюсь, я смогу лично вручить дипломы отличникам», — добавил Садовничий.

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