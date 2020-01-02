В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительство опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь водители смогут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Полицейские в случае возникновения вопросов смогут проверить факт заключения договора обязательного страхования, запросив информацию в автоматизированной системе.

Поправки были внесены в федеральный закон об ОСАГО в мае.

В начале декабря стало известно, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Предполагается, что возможное повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф.