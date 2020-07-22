Вернувшись из Сочи, Милена Безбородова поспешила встретиться с Алексеем Безусом. Молодой человек приехал на съемную квартиру возлюбленной, где парочка провела ночь вместе. Следующее утро было для Милены омрачено необходимостью Алексея покинуть ее, о чем девушка поспешила поделиться со своими подписчиками в соцсетях.



Милена рассказала, насколько приятно ей было проснуться рядом с любимым, и настолько же грустно тут же с ним расстаться, так как Алексея ждали дела. Как уже знают поклонники проекта, Безбородова побывала в Сочи, где в это самое время проводил свой отпуск Безус. Несмотря на поставленную в отношениях точку, ребята не смогли вынести разлуку и приняли решение встретиться вновь, чтобы серьезно поговорить.



Теперь Алексей и Милена ломают голову над тем, как же им лучше поступить, ведь парень находится на телепроекте, а его возлюбленная – за пределами периметра. Сейчас у ребят есть два варианта: вернуться вместе на проект или все-таки уйти за ворота и отправиться в Сочи. Сама же Милена считает, что вне зависимости от дальнейшего развития события главное для нее – быть рядом с любимым.