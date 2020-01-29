Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа провели финальные учения перед встречей экипажа корабля Союз МС-13 с МКС.

Спасатели отработали десантирование с вертолета Ми-8МТВ5-1 на высоте от 1000 до 3000 метров в сложных метеоусловиях. Температура воздуха достигала -20 градусов при силе ветра около 10 м/с.

Доставка авиационных спасателей к месту посадки экипажей космических кораблей парашютным способом с вертолетов, позволяет оперативно оказывать первую помощь.

Посадка спускаемого аппарата «Союз МС-13» состоится 6 февраля в полдень. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук.

25 января сообщалось, что астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли с борта Международной космической станции в открытый космос для ремонта оборудования. Астронавтам проверили работу новой системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра.