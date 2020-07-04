Вспышка заболевания коронавирусом зафиксирована в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре в селе Кицканы под Тирасполем, сообщил оперштаб непризнанной ПМР.

Уже выявлено 11 заболевших. «Это мужчины в возрасте от 33 до 84 лет. Массовое тестирование в монастыре было проведено после того, как здесь на днях выявили первые два случая заболевания», — говорится в сообщении.

Все инфицированные пройдут курс противовирусной и антибактериальной терапии в действующих карантинных госпиталях, уточнили в оперштабе.

По данным оперштаба Приднестровья, всего с начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 1246 приднестровца, 46 человек скончались, 1021 выздоровели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.