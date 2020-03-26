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Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович заявил, что пандемия коронавирусной инфекции и сопутствующие меры по борьбе с распространением инфекции способны привести к появлению новых профессий.

По словам Лейбовича, специфику ситуации на рынке труда определяет массовый перевод сотрудников в удаленный режим работы, что требует особых навыков.

Наряду с этим зарождаются качественно новые профессии, отмечает эксперт. Так, становятся востребованными цифровые кураторы, которые помогают людям освоиться в цифровой среде. Профессиональный стандарт для этой квалификации утвердили еще в 2018 году, но ожидается, что такие специалисты станут еще более востребованы.

Возникает профессия создателя виртуальных деловых туров. Задача таких специалистов — знакомство клиента с тем или иным продуктом в режиме онлайн. Эксперты полагают, что массовой станет профессия организатора бизнес-процессов онлайн.

Особую ценность приобретают также представители логистических профессий, поскольку на первый план выходит не просто доставка еды и прочих товаров, а построение новых схем циркулирования товаров и носителей услуг.

Как отмечает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, будут востребованы IT-специалисты, которые помогут настроить онлайн-платформы и гаджеты для удаленной работы.

Вместе с тем спрос на бизнес-консультантов сильно переоценен, цитируют эксперта «Известия».

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