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Вслед за гречкой россияне начали скупать морозильные камеры.

Их продажи во многих магазинах выросли в четыре раза, у некоторых продавцов товар заканчивается.

Как пишет газета «Ведомости», наибольшим спросом пользуются дешёвые модели и средней ценовой категории. В некоторых интернет-магазинах, по данным на 19 марта, часть ассортимента морозильных камер отсутствовала, а оставшиеся товары существенно подорожали.

Продажи выросли не только на онлайн-площадках, но и в обычной рознице. При этом спросом пользуется и дорогая бытовая техника, рассказал «Ведомостям» представитель «М-Видео-Эльдорадо».

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