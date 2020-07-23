Воспитанница интерната продавала свою подружку мужчинам, а всю выручку забирала себе. Малолетняя сутенерша угрожала приятельнице физической расправой, если та расскажет расскажет педагогам.

Как стало известно «», вопиющая история произошла в одном из столичных интернатов для трудных подростков. 20 июля в полицию обратился социальный педагог воспитательного заведения с просьбой принять меры к одной из девушек, 16-летней Олесе (все имена изменены). По словам женщины, девушка заставляла другую воспитанницу центра, 15-летнюю Юлию, оказывать услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Сама Олеся выступала в качестве сутенерши. Находила в интернете на тематических сайтах мужчин, жаждущих продажной любви. Списывалась с ними, обсуждала все детали и отправляла подружку «на дело». Как рассказала позже сама Лолита, она очень боялась ослушаться Олесю или пожаловаться педагогам — те пригрозила побоями. Поэтому на протяжении последних трех дней Юлия периодически сбегала из центра на встречу с клиентами. Деньги за услуги юная «мамка» забирала себе. Тревогу забили педагоги, обратившие внимание на странное поведение Юли. После разговора с психологом всплыли все ужасные подробности.

Когда Олеся поняла, что нам все известно, она просто впала в бешенство,- рассказали сотрудники интерната. — Кричала, что убьет свою подопечную, бросалась на нее и педагогов.

Обе девочки проживают в интернате более года и отличаются не самым прилежным поведением. Их родители лишены родительских прав.

Сейчас малолетняя сутенерша находится в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. С Юлей работают психологи. Полиция уже возбудила уголовное дело.