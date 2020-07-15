Преступники, задержанные за ограбление дома профессора МГУ, как выяснилось, пришли неслучайно. Преступники действовали по наводке семейной пары, работающей в доме в качестве прислуги.

Как стало известно «», 13 июля в Подмосковье оперативники ГУУР МВД совместно с сотрудниками ФСБ задержали троих подозреваемых в ограблении дома профессора-биолога, завкафедрой биологического факультета МГУ, 82-летнего Андрея Рубина.

Напомним, нападение было совершено в поселении Внуковское в ночь на 10 июня. В тот день профессор с семьей отмечал 43 день рождения сына, который накануне прилетел с супругой и тремя детьми из Дубая. Мужчина проживает там на протяжении последних лет. Вечером все домочадцы находились на первом этаже в гостиной, просматривали детские и юношеские видео именинника. Никого постороннего в доме не было, прислуга к тому моменту уже уехала. По словам профессора, входная дверь была не заперта. Дом огорожен по периметру забором, поэтому дверь закрывают только на ночь. В какой-то момент на пороге появились четверо мужчин. Лица троих были наполовину закрыты масками, на лицо четвертого было надета маска Фредди Крюгера. По акценту было понятно, что все мужчины выходцы с Кавказа. Налетчики, угрожая пистолетами и ножами, связали взрослых членов семьи скотчем и потребовали отдать им все драгоценности. В противном случае преступники пригрозили физической расправой.

Мы не стали геройствовать, — поделился Андрей Борисович, — ведь в доме находились дети. Поэтому сразу указали, где находятся сейфы, и сообщили код.

Преступники забрали деньги и драгоценности на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, после чего скрылись, оставив всех связанными. Когда грабители покинули дом, сын профессора вызвал полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий трое из четверых налетчиков были задержаны. Похищенное имущество они уже успели сбыть. Как сообщил источник в правоохранительных органах, дом профессора грабители выбрали по наводке прислуги — семейной пары, следившей за порядком. Преступники были знакомы с супругами.