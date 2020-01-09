Как минимум у 61 британки диагностировали рак, который врачи связывают с определенным типом грудных имплантатов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, британские клиники используют текстурированные грудные имплантаты, хотя они запрещены во Франции и Австралии из-за их связи с анапластической крупноклеточной лимфомой — редкой и агрессивной неходжкинской лимфомой, которая поражает лимфатические узлы и внеузловые места.

У заболевших пациенток пластических хирургов лимфома развивалась в зарубцевавшихся тканях вокруг импланта.

Более 40 пострадавших женщин подали в суд на производителей имплантов, а их адвокаты призвали изъять продукцию с рынка, но британский регулятор здравоохранения отказался запрещать их. В ведомстве заявили, что случаи заболевания у пациенток с имплантами все же очень редки, доказательств повышенного риска появления лимфомы из-за имплантов нет.

«Я думаю, такая оценка неверна: за последние 18 месяцев было зарегистрировано еще 17 случаев [заболевания — прим.ред.]», — заявила адвокат Сара Мур.

Daily Mail подчеркивает, что существуют также гладкие имплантаты, которые пока не связывали с онкологическими заболеваниями.

Как ранее сообщал «Рамблер», 22-летняя американка пожаловалась, что ее лечили от рака груди антибиотиками. По ее словам, сначала врач не верил, что молодая женщина может страдать от онкологического заболевания. Однако позже выяснилось, что ее рак уже распространился на несколько лимфатических узлов и ребро. Девушке провели лампэктомию.

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