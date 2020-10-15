Вряд ли зрители проекта будут удивлены тому, что Анита Кобелева воспитывалась в неблагополучной семье. В эфире шоу «Бородина против Бузовой» от 15 октября 2020 года выяснилось, что и мама, и папа девушки любили злоупотреблять алкогольными напитками. Так, отец Аниты умер как раз по этой причине, а мама Кобелевой тоже неоднократно напивалась так, что могла ничего не вспомнить.



Выяснилось также и то, что однажды мама не пустила Аниту в четыре утра домой, когда та пришла с работы. Девушка стучала, звонила в дверь, звала родительницу, но всё было безуспешно. Про тот момент мама Аниты ничего не помнит, а ведь её дочь так и не может ей этого простить.



В конце программы женщины сумели помириться, но многие зрители вместе с Фёдором Стрелковым сделали себе в голове несколько заметок по поводу этой ситуации. Так, Федор, наверняка, понимает, что Анита – девушка с плохой наследственностью, которую может передать их общим детям. Также мужчина узнал, что в шестнадцать лет Анита работала ночами, а ведь такая информация способна насторожить любого человека.