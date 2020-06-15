Сайты-клоны, притворяясь официальными интернет-магазинами ФСИН, обещают родственникам заключённых и осуждённым быстро и без проблем переправить посылки их близким в условиях эпидемии и карантина. Но до адресатов те так и не доходят…

Мы выяснили, что из себя представляют сомнительные сетевые коммерсанты, наживающиеся на чужом горе, и возможно ли их привлечь к уголовной ответственности.

Как ни странно, но именно из-за коронавируса стало известно о мошеннических схемах доставки посылок в СИЗО и ИК, которые, как теперь выясняется, действуют по России уже несколько лет.

«Доставим вашу посылку за 24 часа». «Нет ограничений по весу и количеству». «Посылка не входит в месячный лимит передач». Подобной рекламой забит интернет. Достаточно набрать в поисковой системе словосочетание: «посылки в СИЗО и ИК», как тут же выпадает огромное количество различных интернет-сервисов, готовых доставить гостинец в места не столь отдалённые точно в срок. Не будем раскрывать их названия, но во всех — так или иначе — фигурирует надёжное слово ФСИН.

Информация на страницах точь-в-точь напоминает настоящую, изменены лишь некоторые незначительные детали, на которые обычные покупатели не обращают внимания. А в результате вляпываются в неприятности…

Надежда Анатольевна родом из Сибири. В данный момент проживает в Московской области. Дочь отбывает наказание в можайской ИК-5. Мать не может отвезти ей передачу, это запрещено режимом особых условий, который был введён повсеместно с 1 апреля.

У Надежды Анатольевны есть лишь одна возможность переслать дочке продукты: воспользоваться официальным интернет-магазином ФГУП «Калужское», ведущим торговлю на территории исправительных учреждений. ФГУП «Калужский» обслуживает три федеральных округа: Южный, Центральный и Поволжский. В том числе и Московскую область.

Однако, в мелкие буквы «договора оферты», кто конкретно обещал доставить ее заказ, женщина не вчитывалась. Нашла по прейскуранту печенье, фрукты, сигареты на общую сумму примерно тысяча рублей, оплатила все онлайн и… бесцельно прождала три недели. Несмотря на то, что продавцы пообещали доставить все в течение нескольких суток, посылку дочь не получила вообще…

Тогда Надежда Анатольевна пожаловалась во ФСИН. А куда ещё? О том, что попала в руки мошенникам, она и представить себе не могла.

Это происходит сегодня не только в Московской области, но и во многих других городах РФ. Посылки для заключённых и осуждённых будто проваливаются в чёрную дыру. Концов не найти.

– Стали обращаться родственники осуждённых, – рассказывает начальник пресс-службы УФСИН России по Московской области Алеся Бегленко. – Жалуются, что сделали заказ, но посылка не дошла. Оказалось, что покупки были совершены на абсолютно сторонних сайтах, не имеющих к системе ФСИН никакого отношения.

«Жалобы поступают и к нам в ОНК, особенно много их было в конце первого месяца карантина, — рассказывает Сергей Леонов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области. — Многие пострадавшие люди небогатые, для них и 1-1,5 тысячи рублей — большие деньги. Поскольку сейчас — в период пандемии, это особенно важно, я стал разбираться и выяснил, что подобные схемы действуют уже давно».

Оказались, что некоторые подобные сайты-клоны открыты как «ИП» — то есть хозяева «индивидуальные предприниматели», никакого отношения к исправительной системе не имеющие.

Ещё один псевдо-ресурс, например, числится как ООО и функционирует аж с 2018-го года.

Грубо говоря, ИП и ООО работают посредниками — лишними звеньями. Раньше ещё до карантина было два варианта их бизнеса: либо они брали заказы, сами формировали посылки и отсылали через почту в виде отправлений от частных лиц, будто бы от тех же родственников, а в исправительных учреждениях те принимались в обычном порядке инспекторами Бюро приёма передач. Либо получали заказ и тут же напрямую перезаказывали его сами во ФГУП «Калужское», что не требовало вообще никаких финансовых и физических затрат, кроме перехода с одного сайта на другой.

Сотрудники сервиса даже предоставляли номера заказов, сделанных на официальном сайте ФСИН РФ, те имеют нумерацию типа 770ХХХХХХХ2, вот только данные отправителей, если провести проверку, не соответствовали действительности.

Понятное дело, что близкие осуждённых таких подробностей не знают. И о том, что им приходится платить втридорога, тоже.

«Покупатели обманываются, даже не подозревая, что переплачивают за одни и те же продукты», — продолжает Сергей Леонов. Он говорит, что не удержался и подсчитал сколько же накидывают сверху сайты-двойники, получилось, от 23 до 300 % чистой прибыли. Цены действительно отличаются. Вот какая разница у некоторых топовых позиций. Вроде бы, и недорого, а по факту получается переплата в несколько раз.

Так мыло хозяйственное у официального магазина ФСИН стоит 18 рублей, а у посредников — 29. То есть дороже на 61 %.

Помазок для бритья — 87/187 — 115%. Расчёска пластиковая — 17/51 — 200 %. Книга уголовно-процессуальный Кодекс Рф — 111/175 — 58%.

Конверт маркированный по России — 42/63 — 50 %. Ручка шариковая синяя — 10/40 — 300 %. Колбаса с/к 300 граммов — 298/600 — 201 %. Апельсины вес. — 77/180 — 134 %. Лимоны вес. — 130/311 — 240%.

Сода пищевая 500 гр — 26/52 — 100%. Платок носовой х/б — 15/54 — 260%. Сланцы мужские/женские — 135/324 — 140%. Кипятильник — 120/187 — 55%.

Разве это не противозаконно — так спекулировать?

— Формально закон они как бы и не нарушают, — объясняет Сергей Леонов. — В конце-концов любой магазин имеет право продавать товар со своей наценкой. Выбор покупателя, приобретать его или нет. Еще на одном из сайтов размещено яркое объявление, что у них нет ограничений по весу посылки и передачи, при этом они ссылаются якобы на взаимосвязи с ФСИН России, но это откровенное враньё. Фактически дельцы вводят в заблуждение несчастных родственников, в конце-концов те и сами могли бы прекрасно отправлять эти посылки таким же способом.

Раньше привлечь продавцов к ответственности как мошенников было достаточно сложно. Ведь посылки-то рано или поздно действительно вручались. То есть услуга формально считалась выполненной.

Но с началом эпидемии посредники потеряли возможность заниматься своим бизнесом. Заказы, оплаченные с апреля 2020-го года, до конечного получателя так до сих пор не дошли и не могли дойти. Однако покупателям об этом не сообщают, сайты функционируют по-прежнему и по-прежнему формируют заказы, которые попросту зависают в почтовых отделениях. А несчастные жёны и матери, как та же Надежда Анатольевна, все никак не могут понять — на что же они потратили свои кровные, кому конкретно заплатили и где теперь искать заботливо купленные фрукты и сигареты?

При этом люди не в состоянии даже пожаловаться, обратной связи на псевдо-сайтах обычно нет. Я попробовала дозвониться на один из общих телефонов в колл-центре — но звонок сбрасывался.

«Я сам тоже не смог дозвониться на указанный телефонный номер, — продолжает председатель ОНК Московской области. — Сколько таких посылок могло скопиться на почте за последние месяцы? Когда ограничения по доставке будут сниматься, только представьте себе какой коллапс может начаться в системе, ведь застрявших посылок сотни, а, может, и тысячи по всей России».

Комментарий ФГУП «Калужское»: «Проблемы, связанные с неудовлетворительной работой сайтов-клонов, на сегодняшний день адресуются в наш адрес: на горячую линию, в чат, размещенный на сайте, на электронную почту, а так же страницы социальных сетей, в виде жалоб и претензий от родных и близких. Разумеется, это негативно сказывается на репутации и имидже.

К сожалению, покупатели, которые приобрели что-то на подобных сайтах-двойниках, предъявляли и предъявляют требования именно нам: нарушаются сроки доставки заказов, высокие цены, недопоставки.

Как и на что следует обратить внимание родственникам заключённых, чтобы не стать жертвами обмана?

Прежде, чем сделать заказ, изучите адрес предприятия в разделе «контакты», запомните, что мы осуществляем бесплатную доставку, отсутствует минимальная стоимость и вес заказа, заказ вручают через магазины, расположенные на территории учреждений УИС. Ссылка на наш сайт размещена на официальных электронных ресурсах исправительных учреждений.

УФСИН по Московской области предупреждает: за деятельность других веб-сайтов, предлагающих услуги по доставке продуктов и товаров в учреждения УИС Подмосковья, ФГУП «Калужское» и УФСИН России по Московской области ответственности не несут».

Общественная наблюдательная комиссия Московской области также подготовила и направила от своего имени обращение в прокуратуру региона с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.