Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина присваивали себе деньги со сдачи квартиры дочери Народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом в эфире «Пусть говорят» заявила адвокат семьи Баталовых.

Как сообщал «Рамблер», ранее вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария заявили, что актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин обманным путем получили доверенности на имущество скончавшегося в 2017 года артиста. В результате семья Баталова лишилась двух квартир, мастерской, доли в четырехкомнатных апартаментах и крупной суммы денег. Женщины написали заявление в правоохранительные органы. Было заведено уголовное делу по статье «Мошенничество».

В «Пусть говорят» были озвучены новые подробности возможных мошеннических действий Дрожжиной и Цивина. Стало известно, что у Марии Баталовой была квартира в Москве, которая досталась ей от бабушки. Эта недвижимость сдавалась, а полученные средства тратились на лечение дочери актера.

Однако с недавних пор средства перестали поступать на счет Марии Баталовой. Юристу семьи актера удалось пообщаться с арендатором квартиры.

«Я переводил ранее деньги на счет. Теперь плачу наличными Наталье Дрожжиной. 80 тысяч рублей», — рассказал он.

Адвокат семьи Баталовых задалась вопросом, куда уходили деньги, и заявила о намерении доказать, что они были «незаконно присвоены Цивиным и Дрожжиной».