Певица Наргиз заявила, что актер Михаил Ефремов «недостоин звания клоуна» и должен сидеть в тюрьме. Исполнительницу разочаровало поведение подсудимого лицедея во время процесса. Об этом она открыто высказалась в эфире НТВ.

«Я не люблю называть цирком, я не люблю называть клоунами всяких м***ков, потому что все-таки я сама являюсь клоуном. Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда… Ефремов должен сидеть в тюрьме, потому что он убил человека», — заявила певица.

По её словам, болезнь Ефремова — это его личная проблема и проблема его близких, а не всего общества. Ранее Наргиз испытывала жалость к Ефремову, но когда начался суд, её отношение к нему изменилось и стало негативным.

Наргиз также заявила, что ей «хочется просто перестать это смотреть», но она все равно следит за процессом, поскольку он затягивает.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Ефремов выступил на суде с последним словом. Прокурор запросил для него 11 лет колонии общего режима. Адвокат попросил суд не лишать актёра свободы.

https://news.rambler.ru/incidents/44777229/