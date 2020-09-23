Макдоналдс является крупнейшим предприятием сферы общественного питания России и в 2018 году занимал порядка 7% ресторанного рынка, говорится в распространенном в среду докладе Лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Так, совокупные инвестиции Макдоналдс в российскую экономику за весь период работы превышают $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций составляет около 14%.

Наиболее же крупные инвестиции за последние пять лет осуществлялись в Москве (26,1%), Московской области (16,0%) и Санкт-Петербурге (10,3%), инвестиции в прочие субъекты Российской Федерации распределены достаточно равномерно.

Только в 2018 году Макдоналдс напрямую произвел 83,3 млрд добавленной стоимости, подсчитали эксперты. Это, по их оценке, составляет около 0.1% всего ВВП РФ в 2018 году, что сопоставимо с бюджетами некоторых российских регионов.

Кроме того, аналитики оценили прямой вклад Макдоналдс в России по добавленной стоимости за период с 2014 по 2018 год в 379 млрд рублей, а добавленная стоимость продолжала расти даже во времена кризиса.

За три десятилетия работы компании на российском рынке, предприятия Макдоналдс посетили более 6 млрд человек. Сегодня сеть компании насчитывает более 755 предприятий в 159 городах в 60 субъектах РФ.

В 2018 году Макдоналдс закупал в натуральном выражении 4,2% производимого в России картофеля, 0,5% мяса и птицы, 1,8% производимых в России сыров. Согласно данным экспертной оценки, в 2018 году сеть ресторанов закупила товаров и услуг на общую сумму 58,5 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2014 году (41,9 млрд рублей).

Более того, Макдоналдс входит в число крупнейших работодателей на российском рынке. Макдоналдс обеспечивает более 100 000 рабочих мест на предприятиях поставщиков, в самой сети компании, включая франшизы, на данный момент занято более 60 000 человек.