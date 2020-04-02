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Росстат предлагает перенести проведение Всероссийской переписи населения с 2020 года (основный этап был запланирован на октябрь) на 2021-й, сообщил Интерфаксу глава ведомства Павел Малков.

Он отметил, что новые сроки проведения Всероссийской переписи населения будут определены правительством.

30 марта стало известно, что Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на вторую половину 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.

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