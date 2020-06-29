Всероссийская перепись населения, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.

«Постановление правительства подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», — цитирует Малкова ТАСС.

По его словам, это «вполне комфортный срок»: ведомство успеет подготовиться и провести необходимую информационную кампанию.

«Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил он.

Изначально проведение переписи планировалось на октябрь 2020 года.