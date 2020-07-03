со ссылкой на заявление Берлинской транспортной компании BVG.

Слово Mohren в Средневековье употреблялось применительно к людям с темным оттенком кожи.

Новое название станция метро получит по улице Глинки, которая в свою очередь получила название в честь известного русского композитора.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь начались дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.

Акции против расизма распространились по другим городам и странам. Многие компании, организации отказываются от употребления «расистских» формулировок, а также от слов, применяемым к людям темного цвета кожи. Так, некоторые издания решили писать с заглавной буквы слово Black, если оно применяется к таким людям (при этом к «белым» людям аналогичное правило не применяется).

Ранее радио Sputnik сообщило, что памятник Русалочке в Копенгагене осквернили вандалы из-за «расизма».

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