Развивающиеся страны получат $12 миллиардов на борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщается на сайте банка, совет директоров ВБ одобрил выделение финансового пакета размером $12 миллиардов для закупки тестов и лечения COVID-19.

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня одобрил пакет в размере $12 млрд для развивающихся стран для финансирования закупки и распространения вакцин, тестов и лечения COVID-19 для их граждан», — отмечает Банк в сообщении.

Деньги будут выделены из пакета чрезвычайной помощи объемом в $160 миллиардов.

Всего под программы Всемирного банка по реагированию на пандемию попадает 111 стран.