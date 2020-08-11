Всемирная продовольственная программа (ВПП) отправит в пострадавшую от взрыва столицу Ливана Бейрут 50 тысяч тонн пшеничной муки, такая мера необходима для стабилизации ситуации с продуктами в стране, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

Накануне директор ВПП Дэвид Бизли заявил, что в Ливане, который импортирует 85% продовольствия, через 2,5 недели может закончиться хлеб. Он заявил, что в страну уже отправлено судно с 17,5 тысячи тонн муки.

«В связи с повреждением хранилищ и запасов зерна Всемирная продовольственная программа отправит 50 тысяч метрических тонн пшеничной муки в Бейрут, чтобы стабилизировать национальное снабжение и избежать дефицита продовольствия в стране», — говорится в докладе УКГВ.

Отмечается, что нынешних запасов муки хватит на шесть недель. Груз в 17,5 тысячи тонн должен прибыть в порт Бейрута в течение десяти дней «для снабжения предприятий хлебобулочной продукции» сроком на месяц.

ВПП планирует расширить программу денежной помощи и охватить до одного миллиона жителей страны.

В районе морского порта Бейрута 4 августа прогремел разрушительный взрыв. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла, часть построек была разрушена полностью. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

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