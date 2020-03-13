Двух последних граждан РФ, доставленных во Владивосток с круизного лайнера Diamond Princess, выписали из больницы. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального минздрава в пятницу, 13 марта.

Напомним, 22-го и 23 февраля во Владивосток из Японии всего прибыло семь россиян. Их эвакуировали с судна, где произошла вспышка коронавируса. В целях оказания помощи сограждан поместили в инфекционную больницу, где предварительные результаты анализов были отрицательными. 29 февраля в медучреждение привезли еще двух россиян, у которых также не нашли признаков пневмонии нового типа.

По последним данным, всех граждан РФ с подозрением на вирус выписали инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Опасное заболевание у них не диагностировали.

СПРАВКА «ВМ»

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о ней специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Установлен возбудитель болезни — коронавирус COVID-19. Он распространился еще в ряде стран, включая Иран, Италию, Францию, Японию, Северную Корею, Таиланд и другие.

Правительство России закрыло отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке и отменило рабочие визы для китайцев. Находившихся в провинции Хубэй россиян эвакуировали. Также были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в КНР, кроме нескольких рейсов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране предпринимаются все необходимые меры для борьбы с новым типом коронавируса, при этом ситуация находится под контролем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил при подготовке бюджета на 2021–2023 годы учесть риски на фоне коронавируса.

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