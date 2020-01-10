Все зимние автомобильные дороги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыты из-за непогоды. Об этом в пятницу, 10 января, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства правительства региона.

Информация о состоянии зимних дорог обновляется на интерактивной карте на сайте департамента. По данным окружного МЧС, 10 января на территории ЯНАО прогнозируются метель и сильный ветер со скоростью при порывах до 22 м/с. Как отмечается, именно метель является одной из причин закрытия зимних дорог.

Всего на Ямале четыре зимние автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 727,4 км. В том числе не введена в эксплуатацию трасса Аксарка–Салемал–Панаевск–Яр-Сале.

В ноябре между Якутском и Мегино-Кангаласским районом вновь открыли ледовую переправу Хатассы–Павловск. Решение принято после обследования инспекторами ГИМС МЧС и представителями Управтодора толщины льда.