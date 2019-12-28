Студия упаковки подарков заработает в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) с 29 декабря. Все желающие смогут бесплатно упаковать свои подарки в фирменную бумагу с логотипом МЦД. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Консультант павильона бесплатно упакует подарки в новогоднюю крафтовую бумагу. «Подарок в такой уникальной упаковке порадует всех любителей московского транспорта, логотип МЦД — как символ уходящего года, когда был запущен крупнейший транспортный проект в России», — говорится в сообщении.

Упаковать подарки можно в часы работы павильона с 9:00 до 21:00, количество бумаги в дизайне МЦД ограничено. Также в павильоне работает новогодняя почта, открытки с поздравлениями можно отправить бесплатно в любую точку мира.

Уникальный дизайн поздравительных открыток был разработан специально к Новому году. С одной стороны на них изображен поезд «Иволга 2.0» на фоне снегопада.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Президент России Владимир Путин открывал движение по этим веткам. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. По состоянию на 26 декабря ими воспользовались более 15,5 млн пассажиров.

Автомобилисты, пользующиеся МЦД, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.