Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. Об этом сообщается на сайте издания в понедельник, 15 июня.

Свои посты покидают Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский работал в газете с момента основания, остальные — примерно по 15 лет. Вместе с ними увольняется и.о. шеф-редактора сайта «Ведомостей» Александра Чунова.

Покидающие редакцию сотрудники сообщили, что неоднократно указывали на нежелание работать с Шмаровым, неоднократно нарушавшим принятые в издании нормы и правила, и предлагали в качестве альтернативы ему Анфису Воронину. Однако новый собственник издания Иван Еремин, который заявлял о приверженности ценностям «Ведомостей», принял решение, которое прямо противоречит этим ценностям. По их словам, у них не осталось другого выхода, кроме увольнения.

Шмаров исполнял обязанности главного редактора издания с марта. 15 июня стало известно, что он назначен на должность на постоянной основе. Среди причин его конфликта с редакцией называются, в частности, замена одного из заголовков без обсуждения с автором и консультации с юристом, а также наложение запрета на ряд публикаций и снятие ранее поставленного на сайт материала с публикации. За последние месяцы из редакции уволились около 10 из 90 сотрудников. Все они называли в качестве причины нежелание работать с новым руководителем. При этом Еремин заявил, что высоко ценит профессиональные качества Шмарова и верит, что тот сможет наладить отношения с коллективом.

Газета «Ведомости» начала выходить в 1999 году. Ее издателями выступали российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group, а также американская Dow Jones & Co. В 2015 году «Ведомости» перешли к Демьяну Кудрявцеву, Владимиру Воронову и Мартину Помпадуру. В марте собственники объявили о перепродаже издания.