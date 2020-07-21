Все заложники из автобуса в Луцке целы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
Ранее захвативший в Луцке автобус мужчина отпустил заложников, после на месте прогремел взрыв.
«Луцк. Все целы!» — написал министр в Twitter.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке1 из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.2 из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.3 из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.4 из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.5 из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.6 из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".7 из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".8 из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.9 из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.
1 из 9
Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
2 из 9
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.
3 из 9
Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.
4 из 9
По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.
5 из 9
По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.
6 из 9
Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".
7 из 9
Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".
8 из 9
Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.
9 из 9
Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.