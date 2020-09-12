Президент Российского научного общества иммунологов Валерий Черешнев рассказал про новую разработку — ингаляции гелий-кислородной смесью (ГКС). По его словам, после этих ингаляций только одному из 50 пациентов с COVID-19 потребовалась ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких).

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Система апробировала в Коми на базе республиканской больнице.

— Из 50 все выжили, это были тяжёлые больные. Одного только перевели на аппарат ИВЛ, — подчеркнул эксперт.

ИВЛ — тяжёлая нагрузка на организм, не все с ней справляются, отметил он. На фоне развивающейся пневмонии при коронавирусе гелий-кислородная смесь значительно её превосходит по результативности.

Как сообщается на портале стопкоронаврус.рф, гелий-кислородные смеси медики применяли с 1920-х — 1930-х годов. Их использовали для лечения военных, поэтому информация о таком методе была закрытой. Однако тогда использовался гелиокс комнатной температуры, что приводило к частым побочным явлениям и даже летальным исходам.

Сейчас в России применяется инновационный метод ингаляций. По словам Черешнева, присутствие гелия в смеси помогает проводить кислород до альвеол. Гелий позволяет нагревать смесь до 100 градусов, что невозможно в случае с одним кислородом: будет ожог. Поскольку при высокой температуре коронавирус погибает, медики предлагают вдыхать нагретые ГКС с помощью спецприборов.