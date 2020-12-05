Нынешней осенью мы практически каждый день читаем новости о том, что снова зарегистрирован антирекорд или по смертности от коронавируса, или по количеству зараженных. Доктор Мясников высказал свое мнению по поводу того, что людей запугивают.

мясников

По его словам, зачастую в статистические данные попадают пациенты, которые имели настолько тяжелые диагнозы, что вряд ли коронавирус стал главной причиной их смерти. Врач рассказал о трех случаях.

Первый: женщина, которой больше 90 лет, попадает в больницу с обострением своего основного заболевания (урология). В стационаре она заразилась коронавирусом и вскоре скончалась. Официальная причина смерти — ковид.

Второй пример: умерла молодая женщина с лимфомой, у которой была очень тяжелая химиотерапия. Лимфома — злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма. На вскрытии обнаружили COVID-19 и записали его как причину смерти.

Третий случай: мужчина-алкоголик получил инсульт из-за своего образа жизни, а причиной смерти снова написали коронавирус, поскольку у него был положительный ПЦР-тест.

По словам Мясникова, возможно, это делается, что граждане «выполняли карантинные мероприятия», то есть носили маски, соблюдали дистанцию и так далее.

Ранее он говорил, что в «разорении» здравоохранения во многом виноваты люди, которые в приступе паники требуют ненужные обследования и перегружают систему здравоохранения.