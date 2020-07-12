бельгийский академик, директор Королевского музея Африки Гидо Грисселс.

По его словам, специальная комиссия в парламенте Бельгии изучает вопрос принесения официальных извинений бывшим африканским колониям. Ранее бельгийский король Филипп уже выступил с обращением, в котором выразил сожаления из-за страданий, причиненных в историческом прошлом жителям Конго.

«Я считаю, что сожаление, которое выразил наш король, – очень смелый сигнал. Никто не ожидал, но он все-таки сделал этот шаг. На сегодняшний день он выражает свои собственные сожаления, но это дает возможность парламентской комиссии подготовить извинения и обсудить вероятность выплат компенсаций и репараций», – сказал Грисселс.

Ученый отметил, что точное количество африканцев, ставших жертвами колонизаторов в бывших бельгийских колониях, не известно до сих пор. В прошлом году эксперты, изучив архивы, предварительно назвали число от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек, однако есть и сведения о 10 или 20 миллионах, сказал Грисселс. Он подчеркнул, что не все архивы еще изучены, и предстоит «долгая работа».

Также, по мнению специалиста, вопрос колониального прошлого страны следует ввести в программу средней школы и «говорить об особых связях Бельгии с Конго, Руандой и Бурунди».

На фоне массовых протестов против расизма в США и ряде других стран, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского, в Бельгии ожил вопрос колониального прошлого. Активисты начали осквернять памятники королю Леопольду Второму, при котором, по данным историков, погибли в колониях миллионы африканцев. На фоне этих событий лидеры крупнейших бельгийских партий договорились о формировании специальной комиссии в парламенте, которая должна будет «пролить свет» на колониальное прошлое Бельгии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в Бельгии прошла демонстрация против расизма.

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