В наши дни люди становятся все более мобильными, многие из них стараются не привязываться к жилью в его традиционном понимании: часто меняют место проживания, переезжая с места на место. Для таких владельцев есть особая категория жилья – так называемые мобильные дома, которые буквально можно сложить по коробкам и перевезти. Впрочем, у домов «навынос» есть свои нюансы, о которых и решил рассказать сайт «РИА Недвижимость».

Бери и вези

Какое жилье подпадает под категорию «мобильный дом»? Основным требованием, предъявляемым к такому объекту, является возможность его перевозки и установки на новом месте без затрат, сопоставимых со строительством нового дома.

Производители выпускают мобильное жилье разного типа, которое отличается конструкцией, внутренней и наружной отделкой, а, следовательно, условиями проживания. В целом различают следующие типы: модульные дома, трансформеры, трейлеры и автокемперы.

1 из 2Старый дом на колесах (автокемпер). Его дизайн датируется началом 50-х годов ХХ века.

Если мы говорим про два первых типа, то их можно установить на любой подходящей площадке и при необходимости быстро перевезти на другое место. Для монтажа мобильного жилья не требуется капитальный фундамент, его можно ставить на винтовые сваи, бетонные блоки или на другое жесткое основание.

1 из 3Мобильный дом (трейлер)

Модульные дома состоят из отдельных частей, собранных в одну конструкцию. Каждая секция выполняет свое назначение и оборудована необходимыми коммуникациями. Готовые модули привозят на строительную площадку и собирают в одно целое.

«Архитектурный потенциал микродомов ничем не уступает полномасштабной постройке. Многие известные бюро берутся за создание зданий микромасштаба, например, BIG. Есть те, которые только на подобных объектах и специализируются, например, австралийская Studio Edwards. По большому счету, домики становится «вишенкой на торте» для живописного окружения», – замечают в архитектурной мастерской Кашириных.

Своим личным опытом эксплуатации мобильного дома поделилась журналистка Анастасия Рыжкова:

"Все началось с неудачного опыта родителей – они отдали отделку старого дачного дома на откуп непрофессиональным строителям, в результате дом был перестроен с нарушением технологий, появился грибок, и дача сгнила за пару лет. Ввязываться в стройку с неизвестным прорабом, бригадой, контролем, камерами, не хотелось. Тогда и стала изучать мобильные дома.

Производят такое жилье максимум четыре месяца, и при этом у многих производителей можно заказать сразу кухню, шкафы, обеденные столы и уличную мебель, это сильно облегчает муки выбора и в целом экономит время.

От заказчика требуется подвести коммуникации – септик, скважину и электричество и поставить фундамент. Подкупило и то, что не надо думать о расположении розеток, выключателей, отделки. Еще один плюс – модульный дом можно нарастить, докупив модули через несколько лет после установки объекта на участке.

Можно обустроить участок в одном стиле – у изготовителей нередко есть бани, мастерские, детские домики.

В этих домах можно жить круглый год. Но есть и минусы – "батутный" эффект пола (с ним производители пытаются бороться), вентиляция, высокая цена электричества зимой – около 8 тысяч.

Читать далее

А вот дома-трансформеры представлены, например, таким интересным техническим решением как самораскладывающиеся мобильные дома. В собранном состоянии такой дом помещается в стандартный контейнер и перевозится к месту установки на грузовике. После выгрузки на месте установки достаточно нажать кнопку, чтобы конструкция развернулась в полноценное здание.

Среди плюсов такого жилья: отсутствие хлопот со стройкой, возможность перенести дом на новый участок, а в ряде случаев возможность автономной эксплуатации, без подключения к инженерным сетям, указывает генеральный директор компании "СкороДа" Андрей Алисов.

Трейлеры и автокемперы это особый тип мобильного жилья, в котором можно одновременно жить и путешествовать. Это так называемый «дом на колесах», где водительское место отделено от жилого блока.

Кемпер снабжен всеми атрибутами обычного жилья: душевой кабиной, туалетом, спальными местами, а также зоной отдыха и кухней. Прицепной фургон, внутри которого расположен жилой блок, называется трейлером. Такой тип жилья очень популярен, например, в США и Австралии, где путешественники с удовольствием ездят в «домах на колесах» на большие расстояния.

Закон и мобильность

Несмотря на несомненные плюсы мобильных домов и их широкое использование в других странах, в российских реалиях есть немало законодательных нюансов, ограничивающих их использование.

Прежде всего возникает вопрос: считать ли их, с точки зрения закона, полноценным жильем? «В соответствии с Жилищным кодексом, жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан», – говорит юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Ирина Колосова. По ее словам, наиболее важный признак недвижимого имущества – прочная и фактическая связь с землей. Поэтому одно дело, если вы ставите на своем участке модульный дом, а другое – кемпер или автотрейлер.

В рамках закона второй вариант расценивается либо как автомобиль, либо как прицеп. «Это точно не домасооруженияздания в контексте градостроительного кодекса, поскольку априори не имеют прочной связи с землей и могут быть перемещены», – обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper.

Модульный дом можно не регистрировать, потому что он считается некапитальной конструкцией, пусть и привязанной к земле. Но если есть желание, то его можно оформить как жилой и даже зарегистрироваться в нем, говорят юристы.

Что касается автотрейлера или кемпера, то если вы захотите припарковать его на чьем-нибудь участке или в месте, на котором парковка автомобилей не предусмотрена, можно столкнуться с проблемами. Размещение на парковках города зависит от габаритов «дома», обращает внимание Колосова.

Если говорить о сельской местности, то оставить на ночь транспортное средство на чужом участке без согласия хозяев не выйдет, лучше подыскать специально оборудованную площадку.

«При необходимости, можно остановиться ночевать и в поле, но только при условии, что выбранный участок не является охраняемой зоной. В противном случае, автомобилиста ждет штраф за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях в размере до четырех тысяч рублей. Кодексом об административных правонарушениях Москвы за такое же нарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей», – предостерегает Колосова.

Ну а модульные дома и дома-трансформеры можно размещать только на собственных земельных участках.