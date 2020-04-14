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Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме «до последнего гостя», затем они будут закрыты до 1 июня.

«Все гостиницы, санатории, отели и пансионаты Сочи работают в режиме «до последнего гостя», затем они должны быть закрыты до 1 июня», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что в гостиницах Сочи осталось менее 1,5 тыс. отдыхающих, около 300 человек проживают в санаториях города.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры.

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