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Омская область стала последней среди регионов Сибирского федерального округа, где ввели режим самоизоляции или ограничительные меры, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава.

«Только что завершилось заседание штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Омской области. Было принято решение о введении на территории нашего региона особого режима самоизоляции. В ближайшее время загрузим видеообращение губернатора с комментарием по данной теме», — сообщили журналистам в минздраве области поздно вечером 31 марта.

Ранее все сибирские регионы по примеру Москвы ввели режим самоизоляции (Красноярский край, республики Алтай и Тува, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Томская области, Хакасия — с 1 апреля) либо ограничительные меры с рекомендациями для граждан соблюдать самоизоляцию (Алтайский край). Омская область во вторник стала последней в Сибирском федеральном округе, принявшей жесткие меры в связи с коронавирусом.

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