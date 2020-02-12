Все школы Саранска в среду закрыли на карантин, чтобы ограничить распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«С сегодняшнего дня введен карантин во всех школах Саранска по 18 февраля включительно по рекомендации главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия. Обучение организовано дистанционно», — сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что карантин введен с целью ограничения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как отмечается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выше эпидемического порога на 30,72%.

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