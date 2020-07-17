Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он отметил, что в настоящее время субъекты находятся в стадии угасания эпидемии. При этом эксперт уточнил, что в регионах ситуация с коронавирусом складывается по-разному.

Так, значительное снижение заболеваемости наблюдается в Московской, Курской, Пензенской, Брянской, Белгородской, Тверской, Магаданской, Воронежской областях, а также в Дагестане, Чечне, Адыгее, Туве, Забайкалье, Карачаево-Черкесии, Приморье и Калмыкии.

Медленное снижение заболеваемости COVID-19 существует в Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Новгородской, Тульской, Саратовской, Владимирской, Волгоградской, Ленинградской, Ростовской, Ивановской, Челябинской, Иркутской, Калужской и Ульяновской областях, а также в Москве, Ставрополье, Карелии, Марий Эл, Татарстане, Мордовии, Северной Осетии, на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Камчатке, Ингушетии, Республике Алтай, Якутии, Ханты-Мансийском округе и Красноярском крае.

Кроме того, к регионам с пока еще сложной ситуацией с коронавирусом относятся Коми, Севастополь, Оренбургская, Самарская, Мурманская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская, Орловская области, Удмуртия, Ненецкий АО, Еврейская АО, Алтайский край и Крым, сообщает РИА Новости.

В остальных регионах России ситуация с COVID-19 складывается удовлетворительно, и ожидается снижение заболеваемости.