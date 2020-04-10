Школы во всех регионах подтвердили возможность работы в дистанционном режиме. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

«Все регионы подтвердили, что есть возможность работать по различным способам дистанционного обучения. Для нас было важно дать каждому региону, каждой школе возможность выбора способа», — приводит его слова «РИА Новости».

Басюк отметил, что в настоящий момент министерство собирает информацию по каждому образовательному учреждению в стране, и в ближайшее время будет известно, какие именно формы дистанционного обучения они реализуют.

Школы по своему усмотрению могут решить, каким образом будут заканчивать учебный год, о досрочном окончании учебного года из-за эпидемии коронавируса речи быть не может, подчеркнул Басюк.

8 апреля сообщалось, что российские школы при необходимости могут перенести часть учебной программы 1–8-х классов на следующий учебный год.

7 апреля министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что отмена единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не планируется, несмотря на распространение коронавируса.

В связи с распространением коронавируса в российских регионах введен режим самоизоляции для граждан, закрыты рестораны, торговые центры, музеи, парки и другие места массового скопления людей, а период до 30 апреля объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим. Учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Продолжают работу только структуры жизнеобеспечения: медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины, органы власти и транспорт.

8 апреля учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская рассказала, как проходит дистанционное обучение в школах. Часть уроков проходит в виде самостоятельной работы. В этом формате ребенку в электронный журнал прикрепляются домашние задания в виде файлов, сценариев уроков, видеороликов. Другая часть уроков подразумевает проведение онлайн-конференций. Учитель отвечает на вопросы, дает новые темы и объясняет задание для следующего урока прямо в ходе видеотрансляции, рассказала Надежда Василевская.

По данным на 10 апреля, общее число заболевших коронавирусом в России превысило 11,9 тыс. человек.

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