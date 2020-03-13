Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию. Последними в пятницу, 13 марта, проголосовали депутаты госсовета Адыгеи.

Минимум, позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений минимум (57 субъектов Федерации), был достигнут еще накануне, передает ТАСС.

12 марта Госдума во втором чтении одобрила законопроект об административной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Разработчики предлагают внести изменения в восемь статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которых уже предусмотрена административная ответственность за нарушения избирательных прав граждан, распространив их на проведение общероссийского голосования.

В зависимости от степени тяжести административного правонарушения по этим статьям предусмотрено наказание в виде штрафов от 300 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц и 20–50 тыс. рублей для юридических.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Центральная избирательная комиссия России уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования, которое пройдет 22 апреля.