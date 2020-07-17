Россия не занимается трактовкой минских соглашений, все пункты в них прописаны однозначно, трактовки звучат со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь очень важно понимать одно, что мы не занимаемся трактовкой минских договоренностей, мы их читаем, дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию. И зафиксирована последовательность действий, сформулирована таким образом, что она не допускает возможность трактования. И вы правильно сказали, действительно, из Киева звучат трактовки. А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в этом вопросе РФ и Украина очень серьезно расходятся во мнениях. По его словам, не нужно быть крупным экспертом, достаточно прочесть текст соглашений, любой, кто следит за информацией, «увидит, что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано».