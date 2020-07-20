class=»article__block» data-type=»text»>Комментируя в разговоре с журналистами продолжающиеся в ряде штатов массовые беспорядки и акции протеста, Трамп заявил, что местные законодатели «слабы и боятся протестующих» и поэтому отказываются от федеральной помощи для наведения порядка.

«Как насчет Чикаго? Как вы думаете, им нужна помощь после этих выходных? Вы знаете, какие там цифры? Много-много людей ранены, многие убиты. Я не говорю об одном-двух – 18 человек убиты! Я думаю, даже больше. И сколько будет за лето? Это, однозначно, хуже, чем в Афганистане», – сказал Трамп.

Он добавил, что такие города, как Чикаго, управляются «теми же самыми либеральными демократами», и это будет «по всей стране», если победу на предстоящих президентских выборах в США одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

«Вся страна полетит в ад. Но мы не дадим ей полететь в ад», – прокомментировал Трамп вероятность победы своего главного соперника.

По его словам, на данный момент рассматривается вопрос о дополнительной отправке в Чикаго сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Протесты и последующие беспорядки в ряде американских городов, а позднее и других странах мира, начались после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в США протестующие снесли с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу.

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